The Last of Us e la sua incredibile attenzione per i dettagli in un video

In vista dell'uscita di The Last of Us Parte 1 che arriverà inizialmente su PS5 e in seguito anche su PC, il content creator Speclizer ha rigiocato nuovamente al primo gioco e ha creato un video dove vengono messi in evidenza alcuni dettagli che magari i giocatori si sono persi lungo la strada.

Attenzione, non proseguite oltre se non avete giocato a The Last of Us perché ci sono spoiler!

In questo video possiamo dare uno sguardo ad alcuni di questi dettagli, come ad esempio i dottori che gattonano se vengono colpiti con un colpo di pistola, un messaggio nascosto per i fan o il morso di Tess che si può notare occultato sotto la camicetta.

"Dal giorno in cui il gioco è stato rilasciato nel 2013, sono stato catturato. Non c'era niente di simile all'epoca e ancora oggi, non c'è nessun altro gioco che abbia amato tanto quanto The Last of Us", ha dichiarato Speclizer.

Quando il Remake del primo gioco uscirà, lo YouTuber ha dichiarato di voler tuffarsi ancora nel suo mondo per cogliere eventuali nuovi dettagli o qualcosa che gli è sfuggito negli anni passati.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 uscirà il 2 settembre su PlayStation 5.

Fonte: Eurogamer