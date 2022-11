The Last of Us: Escape the Dark, Naughty Dog annuncia il gioco da tavolo

Naughty Dog ha annunciato un gioco da tavolo di The Last of Us. Lo sviluppatore del gioco sta collaborando con la società di giochi da tavolo Themeborne per la sua realizzazione. Il gioco si chiamerà The Last of Us: Escape the Dark.

I giocatori collaboreranno per superare le sfide del gioco da tavolo, simile agli altri giochi Escape the Dark di Themeborne. Il gioco comprende carte illustrate in bianco e nero, dadi e pedine giocatore.

Il gioco, che supporta da 1 a 5 giocatori, permetterà ai giocatori di vestire i panni di Ellie, Joel, Tess, Billy, Tommy o Marlene mentre "tessono la loro storia di sopravvivenza e compagnia", secondo Themeborne.

"Il gioco prevede che i giocatori scelgano quale percorso intraprendere andando avanti in luoghi già noti del videogioco, tra cui la periferia, le fogne e l'università. La sopravvivenza dipenderà dall'uso di una combinazione tattica di carte e dadi personalizzati per superare le minacce iconiche, come gli Hunter e gli infetti".

Ogni sopravvissuto dovrà completare il proprio viaggio di "crescita personale". "Un semplice e soddisfacente sistema di crafting e di potenziamento delle armi può essere utilizzato per dare ai giocatori un vantaggio in qualsiasi strategia scelgano di impiegare, dallo stealth al combattimento vero e proprio", ha dichiarato Themeborne.

Themeborne sta finanziando il gioco da tavolo su Kickstarter e la campagna sarà attiva l'8 novembre. Naughty Dog ha confermato che ci sarà anche un'edizione da collezione, ma non sono stati resi noti i dettagli.

Themeborne ha descritto il suo The Last of Us: Escape the Dark come "un gioco da tavolo con un tocco dark sulla serie di videogiochi acclamata dalla critica".

Per quanto riguarda i titoli The Last of Us, il remake del primo capitolo è stato lanciato a settembre, mentre è in sviluppo anche un gioco multiplayer standalone. Inoltre, Naughty Dog ha dichiarato che potrebbe sviluppare The Last of Us: Part III.

Fonte: Gamespot.