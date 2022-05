The Last of Us in un fan remake realizzato con Unreal Engine 5 lascia a bocca aperta

Mentre le voci su un remake di The Last of Us si susseguono, un fan ha iniziato a creare uno straordinario remake usando Unreal Engine 5.

Non si può negare che The Last of Us di Naughty Dog sia un gioco iconico. Dai suoi personaggi al suo design unico degli zombie, il gioco ha continuato a godere di una grandissima popolarità nel tempo. Sebbene l'immenso successo di The Last of Us abbia portato sia a un sequel che a un imminente show TV, qualsiasi notizia ufficiale su un remake deve essere classificata come rumor.

Mentre i fan continuano ad aspettare con entusiasmo un annuncio ufficiale, alcuni hanno preso il gioco nelle proprie mani. Uno di questi fan, il creatore di contenuti Enfant Terrible, ha utilizzato Unreal Engine 5 per reimmaginare The Last of Us in un remake incredibilmente realistico.

Ispirato dagli strumenti migliorati di UE5, il creatore di contenuti Enfant Terrible ha iniziato a creare un trailer del remake di TLOU. Ricreato nei minimi dettagli, il trailer presenta il mondo apocalittico attraverso un obiettivo realistico e cinematografico.

Enfant Terrible ha utilizzato asset di numerosi altri creatori: Hossein Diba, Sciontidesign, Quixel, Tore Erel, Jiyad Nassar e Leonal Sabu. Unendo il tutto, il talento dei creatori ha dato vita a uno splendido video che onora ed eleva il gioco originale.

Possiamo solo sperare che Sony o Naughty Dog condividano presto notizie su un remake ufficiale. Fino a quel momento, dovremo "accontentarci" di questo fan remake.

Fonte: Dualshockers.