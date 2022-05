The Last of Us di HBO sembra identico al videogioco in alcune nuove immagini provenienti dal set

HBO continua a lavorare all'attesissima serie TV di The Last of Us, con le riprese che proseguono a Calgary, nella provincia dell'Alberta, in Canada.

Ora, grazie a delle nuove immagini provenienti dal set, possiamo dare uno sguardo alle ambientazioni della serie che sembrano quasi identiche a quelle del videogioco di Naughty Dog.

Le immagini in questione mostrano un paesaggio completamente distrutto, con macchine lungo la strada, una vegetazione incolta e un palazzo disabitato sullo sfondo che ricorda una particolare scena del primo The Last of Us, ovvero quella in cui Joel si improvvisa cecchino.

Le immagini ricordano talmente tanto questa particolare sezione del primo TLOU che un fan ha realizzato un mash-up, unendo le immagini del gioco e quelle del set.

A giudicare da queste immagini, sembra proprio che HBO voglia rimanere molto fedele al materiale di partenza, il che potrebbe fare particolarmente piacere ai fan di TLOU.

La serie TV di The Last of Us arriverà il prossimo anno su HBO.

