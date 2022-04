The Last of Us HBO, il regista Kantemir Balagov minacciato perché contrario alla guerra in Ucraina

Attualmente stanno continuando le riprese di The Last of Us, la serie TV che vede come protagonisti Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie.

Recentemente il regista della serie Kantemir Balagov ha dovuto cancellare alcuni suoi post su Instagram dopo essersi detto apertamente contrario alla guerra in Ucraina in seguito all'invasione russa. Attraverso un'immagine del massacro di Bucha, Balagov ha dichiarato: "Quello che sta succedendo in Ucraina è un incubo. Non si può perdonare, non lo si potrà fare fino a quando noi russi, invece di affrontare il male e iniziare a riflettere su quello che sta accadendo, continueremo a cercare dei MA, a discutere sulla “dannata cultura russa” e a chiederci se la responsabilità collettiva sia buona o cattiva".

Balagov afferma di sentirsi colpevole per ciò che sta succedendo in Ucraina, ma che è orgoglioso di tutti quei russi che si oppongono alla guerra rischiando il carcere o che sono contrari ma hanno troppa paura di dirlo apertamente.

Il regista poi conclude il suo post parlando della Guerra Caucasica avvenuta il 21 maggio del 1864: "Come risultato della guerra, la Russia ci ha fatto la sua colonia, uccidendo centinaia di migliaia di civili. Davvero non vedete alcun parallelismo tra il genocidio del popolo Adyghe e ciò che sta accadendo ora in Ucraina?".