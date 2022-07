The Last of Us di HBO ha un periodo di uscita ufficiale

Per mesi abbiamo avuto diritto alle foto delle riprese, ai video a volte realizzati in maniera molto discreta e alle dichiarazioni sull'adattamento in serie TV di The Last of Us. Ora però abbiamo un primo indizio sulla sua finestra di lancio.

Stiamo ancora aspettando una data di uscita precisa, ma finalmente le cose sembrano essere leggermente più chiare. Intervistato da The Hollywood Reporter, Casey Bloys, director dei contenuti per HBO e HBO Max, ha infatti ristretto la finestra di uscita della serie, rivelando come al solito un piccolo aggiornamento informativo.

Bloys ha infatti indicato che l'uscita arriverà "probabilmente all'inizio dell'anno 2023" , il che corrisponde alle voci che si sono diffuse negli ultimi periodi. Ottima notizia, visto che i fan dovrebbero quindi poter scoprire la serie durante il primo semestre del prossimo anno.

Is coming! 🤏

HBO and HBO Max Chief Content Officer Casey Bloys revealed to THR #TheLastofUs will premiere 'closer to Early 2023' pic.twitter.com/mXlaMjlFpa — The Last of Us TV (@TheLastofUsTV) July 13, 2022

Con Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey nei panni di Ellie, The Last of Us della HBO seguirà la storia del primo gioco, il cui remake per PS5 è già entrato in 'fase gold' e uscirà il 2 settembre.

Fonte: The Gamer