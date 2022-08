The Last of Us di HBO si mostra finalmente in un primo teaser

Ormai sono passati più di due anni da quando HBO ha annunciato per la prima volta di voler realizzare uno show televisivo basato su The Last Of Us di Naughty Dog, e ora abbiamo finalmente la possibilità di dare il nostro primo sguardo alla serie.

HBO ha da poco pubblicato un trailer che mostra tutto ciò che è in arrivo su HBO Max nel prossimo anno, e verso la fine del video, intorno a 1 minuto e 43 secondi, ci sono circa 20 secondi che mostrano Pedro Pascal nel ruolo di Joel, Bella Ramsey nel ruolo di Ellie e Nick Offerman nel ruolo di Bill.

Venti secondi non sono molti e in realtà non vediamo molto a parte alcune conversazioni e alcune armi. C'è una breve inquadratura di alcune spore infette che crescono su un muro, una musica tesa, un Nick Offerman che sembra decisamente stressato e poi il video ritorna a Game of Thrones.

Anche se il video è molto breve, i fan saranno felici di vedere qualche immagine reale della serie. Pascal, inoltre, sembra stanco come ci si aspetta che sia Joel.

La serie - che si dice sia stata la più grande produzione televisiva mai girata in Canada - è stata scritta e prodotta dal co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann, insieme a Craig Mazin, già sceneggiatore e produttore dell'acclamato Chernobyl di HBO.

Chi sperava in una data di uscita più precisa per la prima stagione rimarrà deluso; il video conferma solo che The Last of Us "arriverà l'anno prossimo".

Fonte: Kotaku.