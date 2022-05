The Last of Us di HBO nel pieno della guerriglia in un nuovo video

Nonostante la serie TV di The Last of Us sia stata annunciata diverso tempo fa, non abbiamo ancora visto un trailer ufficiale. Per fortuna sul web compaiono ciclicamente nuove clip che mostrano lo stato dei lavori e alcune scene molto interessanti.

Dopo aver dato uno sguardo al video che ci mostra una scena praticamente identica al gioco, l'account Twitter HBOsTheLastOfUs ha deliziato i fan con un nuovo video. In questa clip possiamo vedere nella scena l'instaurarsi di un rapporto antagonistico tra parte della popolazione di Boston e la fazione FEDRA ("Federal Disaster Response Agency"). Tra grida di libertà e rappresaglie, la società cerca di rimproverare le autorità di governo della zona di quarantena, fino a diventare bersaglio di spari per le strade della città.

Finora, HBO non ha fornito alcun indizio su quando la FEDRA verrà introdotta nella trama. Pertanto, resta da aspettare ulteriori notizie sulle prestazioni dell'agenzia prima o dopo l'epidemia di Cordyceps. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla clip.

“F*ck Fedra!” 😵pic.twitter.com/cKZy2mptv4 — The Last of Us HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) May 5, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Attualmente non c'è ancora una data di uscita per la serie TV di The Last of Us: non ci resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali.

Fonte: Dualshockers