The Last of Us Part 1 ha delle opzioni di accessibilità straordinarie

Come riportato in precedenza, Naughty Dog ha presentato un nuovo trailer che offre uno sguardo più ravvicinato a The Last of Us Part 1 per PlayStation 5 e, in particolare, mostra un primo sguardo ufficiale a come le caratteristiche di accessibilità tanto apprezzate della serie saranno presentate nel remake.

"Abbiamo cercato di spingerci oltre i confini dell'accessibilità in questo gioco", ha dichiarato il game director Matthew Gallant, mostrando la nuova impostazione della descrizione audio di Part 1, una novità assoluta per un gioco su PlayStation. "Ogni singola opzione di accessibilità che offriamo è una barriera rimossa per qualcuno".

La community di The Last of Us ha condiviso le proprie opinioni su queste nuove funzionalità e molti hanno ringraziato Naughty Dog per aver reso finalmente accessibile un gioco un tempo inaccessibile.

"Non ho parole per descrivere la mia eccitazione! Audio Description in un gioco PS5 e quel gioco è The Last of Us Part I... semplicemente wow", ha scritto un utente.

"Complimenti a tutte le persone coinvolte, non vedo l'ora di sperimentarlo in prima persona! È una cosa enorme per l'accessibilità!".

I have no words to accurately portray my excitement! #AudioDescription in a #PS5 game and that game being #TheLastOfUsPartI… just wow!

Well done to all involved, can’t wait to experience this first-hand! This is huge for #accessibility! https://t.co/7zVUiEWyPs — SightlessKombat, Missing #SOTFest (@sightlessKombat) July 22, 2022

I don’t care what you think. To me if The Last Of Us Remake makes a barely playable game for disabled players to an almost fully accessible game for disabled players, that is 100% worth $70.



Period. — Steve Saylor (@stevesaylor) July 22, 2022

"Non mi interessa quello che pensate. Per me se The Last Of Us Remake rende un gioco a malapena giocabile per i giocatori disabili un gioco quasi completamente accessibile per i giocatori disabili, vale al 100% 70 dollari. Punto", ha dichiarato un altro utente.

Fonte: Eurogamer.net.