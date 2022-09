The Last of Us Parte 1 Firefly Edition danneggiata? È boom di segnalazioni da giocatori scontenti

La Firefly Edition di The Last of Us Part 1, l’edizione top del remake del capolavoro di Naughty Dog, è sparita in pochi istanti dagli store, soprattutto per colpa degli scalper che ne hanno fatto man bassa.

Sicuramente molti utenti sono stati felicissimi di essere riusciti ad accaparrarsela a prezzo normale, anche se la gioia di alcuni è durata pochissimo. Infatti alcuni utenti si sono ritrovati a ricevere una copia danneggiata della Firefly Edition.

Come dalle immagini sottostante, diversi utenti hanno ricevuto un pacco imballato male e incapace di proteggere in maniera degna una edizione così costosa del gioco. Le confezioni sembrano aver subito duri colpi, ed i collezionisti ovviamente non sono affatto contenti, soprattutto dopo che si è sborsato un centinaio di dollari per questa edizione di The Last of Us Part 1.

Let’s try this again…



This is how my $100 collector’s edition was delivered from @PlayStation



As a collector and massive LoU fan, this is severely disappointing. @AskPlayStation 🤬 pic.twitter.com/ybcUlUgQry — Ains (@Porshapwr) September 2, 2022

Purtroppo questi sfortunati collezionisti hanno ricevuto una risposta piuttosto insoddisfacente da parte di Sony, che si è dichiarata impossibilitata a sostituire il prodotto e ha offerto uno sconto del 20% su un futuro ordine su Playstation Direct. Magra consolazione.

Fonte: The Gamer