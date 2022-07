The Last of Us Part 1 si mostra in nuove immagini. Per un leaker 'non ci sono miglioramenti nel gameplay'

Recentemente sono emersi online filmati e immagini di confronto di The Last of Us Part 1.

Questa news contiene spoiler sulla prima sequenza di The Last of Us, quindi se non avete giocato il titolo vi consigliamo di sospendere la lettura.

Come pubblicato su ResetEra, le immagini, che sono state caricate su Imgur, mostrano il fratello di Joel, Tommy, Tess e un breve spezzone della sequenza di apertura del gioco.

Il leaker che ha indivustao le immagini ha inoltre affermato che il gioco non presenta "alcun miglioramento del gameplay" e che gli aggiornamenti riguardano principalmente l'animazione e l'audio.

È stato ampiamente ipotizzato che The Last Of Us Part 1 avrebbe adottato le meccaniche di movimento e di sparatoria migliorate di The Last Of Us Part 2.

Secondo quanto riferito, il gioco supporterà il VRR e sarà caratterizzato da due modalità visive, una "modalità gameplay" che girerà a 4K e 30fps e una "modalità dinamica" che girerà a 4K e 60fps.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Footage of Sarah's death from leaked The Last of Us Part 1 Remake pic.twitter.com/j2dM1mn4M1 — Bloodborne ( PC ) - Daily Dose (@bloodborne_pc) July 19, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Sebbene non sia chiaro da dove siano emerse queste fughe di notizie, va notato che prima dell'uscita di The Last Of Us Part 2, enormi spoiler hanno invaso Internet e lunghi spezzoni di gameplay, comprese scene cruciali della trama, sono stati pubblicati sui social media con largo anticipo rispetto all'uscita.

Si ritiene che la fonte di tale fuga di notizie sia un tester QA che stava testando il gioco a casa, a causa della pandemia COVID, che era appena iniziata mentre The Last of Us Part 2 veniva testato all'inizio del 2020.

La fuga di notizie afferma inoltre che il gioco presenterà il gran numero di opzioni di accessibilità presenti in The Last of Us Part 2 e che quando il giocatore aggiornerà le proprie armi, ciò sarà rappresentato visivamente.

Fonte: VGC.