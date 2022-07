The Last of Us Part 1 svelerà presto nuovi dettagli su 'grafica, tecnologia e gameplay'

Il periodo trascorso tra l'annuncio di The Last of Us Part 1, avvenuto il mese scorso, e il suo lancio, che avverrà tra meno di due mesi, è stato uno dei più brevi che abbiamo visto per un nuovo gioco importante sviluppato da Naughty Dog. Lo sviluppatore ha recentemente confermato che il remake è entrato in fase gold, ma dato che il trailer di annuncio è il massimo di ciò che abbiamo visto finora del gioco, molti si chiedono quando avremo maggiori dettagli.

Ebbene, non ci sarà da aspettare molto. Poco dopo aver annunciato che il gioco è in fase gold su Twitter, Naughty Dog ha confermato in un tweet successivo che avrà ulteriori dettagli da mostrare sulle "incredibili immagini, la tecnologia e il gameplay a cui il team ha lavorato" in vista del lancio.

The Last of Us Part 1 è stato criticato da alcuni giocatori che hanno pensato che il titolo non avesse in realtà davvero bisogno di un remake. Questo, unito al prezzo pieno, ha fatto sì che molti lo etichettassero come un'operazione per "fare cassa", anche se Naughty Dog ha fermamente smentito questa idea.

We're looking forward to showing you more of the amazing visuals, tech, and gameplay the team has worked on in the next couple of months up to launch. Stay tuned! https://t.co/e2yJeMpj9J — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 12, 2022

The Last of Us Part 1 sarà lanciato il 2 settembre per PS5, mentre è in sviluppo anche una versione per PC. I pre-load inizieranno il 26 agosto e il gioco richiederà un minimo di 79 GB di spazio di archiviazione libero.

Fonte: Gamingbolt.