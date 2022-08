The Last Of Us Part 1, trapela un’altra cutscene con Henry e Sam

The Last Of Us Part 1 continua ad essere vittima di leak: nelle scorse ore è emerso in rete un filmato tratto dal remake che vedrà la luce su PlayStation 5 ad inizio del mese prossimo, mentre su PC uscirà in un secondo momento.

Stavolta il leak tratta una cutscene presa dalle fasi centrali dell’avventura, che vede coinvolti Henry e Sam, i due fratelli che Joel ed Ellie incontrano a Pittsburgh, che si uniscono per cercare a sopravvivere. La cutscene include uno spoiler pesante, quindi se non avete giocato al titolo di Nughty Dog vi sconsigliamo di vederla. Se invece conoscete il gioco, potete buttarci uno sguardo per farvi un’idea sui rinnovamenti grafici apportati al titolo.

Nonostante le lamentele dell’azienda, comunque del remake di The Last Of Us se ne parla di continuo grazie a questi leak, quindi non può che trattarsi di marketing gratuito che farà bene alle vendite.