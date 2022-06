The Last of US Part I Remake è ufficiale, con tanto di trailer e data d'uscita, anche su PC!

Era vociferato ed è arrivato: The Last of Us Part I è ufficiale, il remake di uno dei titoli più importanti degli ultimi dieci anni. Arriverà il 2 settembre su PlayStation 5 ma attenzione, anche su PC in data ancora da definire.

Abbiamo a disposizione anche il trailer, che mostra un deciso boost generazionale e che ricalca quanto fatto con l'ottimo The Last of Us Part II e possiamo ipotizzare anche un drastico cambio nelle meccaniche di gameplay, probabilmente il punto meno interessante del capitolo originale.

Se venisse trasposto la varietà d'approccio di Parte II in Parte I avremmo tra le mani un titolo nuovo di zecca e che andrebbe assolutamente rigiocato anche da chi ne ha già apprezzato la narrativa. The Last of Us ha il merito infatti di aver sdoganato il videogioco "adulto" a un pubblico mainstream, colpendo anche utenti al di fuori del mondo videoludico e divendendo transmediale, con una serie TV in produzione in HBO.

Probabilmente altre informazioni arriveranno successivamente.