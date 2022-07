The Last of Us Part 1 in un lungo trailer che illustra le nuove feature e i miglioramenti del gameplay

Il franchise di The Last of Us è ormai abituato alle fughe di notizie. L'imminente remake The Last of Us Part 1 è stato oggetto di leak negli ultimi giorni e sono emersi diversi nuovi dettagli sul gioco, molti dei quali poco lusinghieri. Ora, come promesso in precedenza, Naughty Dog e Sony hanno pubblicato un nuovo lungo trailer che fornisce nuovi dettagli e filmati di gioco, questa volta in veste ufficiale.

Molti dei dettagli rivelati sono essenzialmente conferme di quanto già trapelato in precedenza. Alcuni miglioramenti chiave del gameplay di The Last of Us Part 2 non sono stati introdotti in Part 1, tra cui la possibilità di strisciare o schivare, mentre alcune caratteristiche sono state introdotte, come i banchi di lavoro migliorati, una fisica migliore e miglioramenti all'intelligenza artificiale.

Il gioco sarà inoltre caratterizzato da due modalità grafiche: una a 4K nativi a 30 FPS e l'altra a 4K dinamici a 60 FPS. Sono inoltre supportati il feedback aptico, i trigger adattivi e l'audio 3D.

Nel frattempo, Naughty Dog ha anche confermato che la modalità permadeath, aggiunta a The Last of Us Part 2 dopo il lancio, sarà presente nel prossimo remake, oltre a una modalità incentrata sulle speedrun, nuovi costumi sbloccabili e altro ancora. Sono inoltre incluse oltre 60 opzioni di accessibilità, un numero superiore a quello di Part 2.

The Last of Us Part 1 verrà lanciato su PS5 il 2 settembre. È in fase di sviluppo anche una versione per PC.

Fonte: Gamingbolt.