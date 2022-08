'The Last of Us Part 2 è uno dei più grandi giochi mai realizzati'

Anthony e Joe Russo, meglio conosciuti come registi di film di successo come Avengers: Endgame, hanno dichiarato che The Last of Us: Part II è "uno dei più grandi giochi mai realizzati".

La citazione proviene da un recente video di IGN in cui alla coppia vengono presentate varie sequenze tratte dai videogiochi e viene chiesto loro di valutarle. Quando viene mostrato l'inseguimento in Madagascar di Uncharted 4: A Thief's End, Joe definisce la serie "una delle migliori serie di giochi d'azione di tutti i tempi".

Più avanti nel video, viene presentata la sequenza dell'ospedale di The Last of Us 2. Anche in questo caso, Joe non tarda a elogiare il gioco, definendolo "uno dei più grandi giochi mai realizzati" e affermando che il lavoro di ripresa è "da manuale di [Steven] Spielberg".

Non dovrebbe sorprendere più di tanto che i registi hollywoodiani siano impressionati da quelli che sono alcuni dei titoli più cinematografici. Tra gli altri giochi mostrati nel video ci sono Resident Evil Village, Crash Bandicoot 4 e It Takes Two, ma è il sequel post-apocalittico di Naughty Dog ad aver impressionato maggiormente i fratelli Russo.

A proposito, The Last of Us sta per ricevere un adattamento televisivo da parte di PlayStation Productions e HBO, e la protagonista Bella Ramsey ha definito lo show "molto rispettoso del gioco" in una recente intervista.

Fonte: Pushsquare.