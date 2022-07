The Last of Us Parte 1 avrà le animazioni completamente rifatte

Finalmente dopo tantissimi rumor The Last Of Us Parte 1 ha una data di uscita. Il gioco recentemente è stato protagonista di alcuni dettagli e, come ha affermato Naughty Dog, ulteriori informazioni su grafica, risoluzioni e gameplay verranno condivise nelle prossime settimane.

Tuttavia, grazie a Michal Mach, sviluppatore presso Naughty Dog, veniamo a sapere che tutte le animazioni del gioco sono state completamente rifatte. Data questa informazione è possibile quindi che il remake del primo capitolo si basi sulla tecnologia di The Last of Us Parte II.

"Congratulazioni amici! Non vedo l'ora che i nuovi e vecchi giocatori provino la versione definitiva di The Last of Us Parte I. La tecnologia di animazione è la più recente e tutte le animazioni sono rifatte" ha dichiarato Mach attraverso il suo account Twitter.

Congrats fellow dogs! Can't wait for new and returning players to experience an ultimate version of Part I. The latest animation tech, all animation redone. ❤️🤌 https://t.co/8kHHOP03YW — Michal Mach 🇺🇦 (@gameplayAnim) July 11, 2022

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte I sarà disponibile dal 2 settembre su PS5. A proposito: recentemente lo studio di sviluppo ha dichiarato che per sviluppare il gioco non ci sono state sessioni di crunch.