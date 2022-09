The Last of Us Parte 1 vittima dei bagarini: la Firefly Edition venduta a $600

Ancora una volta i bagarini stanno colpendo, questa volta The Last Of Us: Parte 1. La Firefly Edition viene venduta a 600 dollari, dopo un recente rifornimento esaurito subito pochi minuti dopo.

PlayStation Direct ha inizialmente esaurito la Firefly Edition dopo che il gioco è stato annunciato a giugno, anche se con il gioco uscito oggi, il sito ha rifornito la versione da $ 99,99 del titolo post-apocalittico a mezzanotte. Non sorprende che questa versione sia andata sold-out in pochi minuti e ovviamente i bagarini hanno colto l'attimo rivendendo l'edizione a prezzi esorbitanti.

eBay è stato inondato di inserzioni per The Last Of Us: Parte 1 Firefly Edition, con prezzi che si aggirano intorno ai $ 350 - $ 600. Questa versione del gioco include una custodia Steelbook, il fumetto The Last Of Us: American Dreams n. 1 — n. 4 e contenuti bonus in-game.

Stayed up all night for a chance to grab The Last Of Us Part 1 Firefly edition. I didn’t even get a chance add it to my cart before it told me it was sold out… I’m bummed 🙁 I didn’t get it but, I will be picking up my regular copy tomorrow. @Naughty_Dog @PlayStation — Veda Cheshire (@Vlcheshire99) September 2, 2022

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è disponibile oggi: se ancora non l'avete fatto a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

