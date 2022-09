The Last of Us Parte 1 e la direzione artistica 'costruita per PS5' nel nuovo video

Naughty Dog aveva già dichiarato in passato che il remake di The Last of Us sarebbe stato al di là di qualsiasi cosa una versione rimasterizzata potesse fare, sottolineando che i fan rimarranno sbalorditi da tutto ciò che lo studio ha realizzato. Per contribuire a sigillare quella sensazione, è stato pubblicato un nuovo video che parla della direzione artistica del gioco.

Una delle prime cose che il team afferma nel video è che il gioco è stato rifatto ora grazie ai 10 anni di esperienza. Ricordiamo che il gioco è stato realizzato per la prima volta per PS3, una potente console, ma molto indietro rispetto a ciò che è possibile su PS5 in termini non solo di grafica, ma anche del modo in cui l'arte può essere utilizzata nel gioco stesso.

Un altro elemento chiave per migliorare la direzione artistica è stata l'illuminazione. Il team ha mostrato un paio di filmati che confrontano la versione rimasterizzata per PS4 con l'imminente remake per PS5 ed è possibile vedere molto chiaramente come l'illuminazione non è solo diversa, ma si aggiunge alle scene stesse. Alcune scene hanno anche un'illuminazione completamente diversa per aiutare a mostrare l'umore o le emozioni dei personaggi stessi. Eccovelo di seguito.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile da domani 2 settembre: se ancora non l'avete fatto a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: GamingBolt