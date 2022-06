The Last of Us Parte I e il gioco originale a confronto in questo video

Come sappiamo, Naughty Dog ha confermato The Last of Us Parte I, un remake del primo The Last of Us che arriverà su PlayStation 5 il 2 settembre e PC in seguito. Il titolo aggiornerà la grafica della storia di Joel ed Ellie che uscirà presto anche come serie TV targata HBO. Sony ha svelato il primo trailer e questo ci permette di confrontare il suo aspetto con la versione originale, grazie allo YouTuber ElAnalistaDeBits.

"Abbiamo modernizzato le meccaniche di gioco, migliorato i controlli e ampliato le opzioni di accessibilità in questa esperienza per giocatore singolo in modo che più persone possano godersi il gioco", ha rivelato Naughty Dog. "Abbiamo anche migliorato effetti, esplorazione e combattimento. Sfruttando il potente hardware PS5, abbiamo integrato audio 3D, feedback aptico e trigger adattivi".

Come mostra il video i cambiamenti più visibili sono nella nuova illuminazione e nelle texture di qualità superiore, sia nei personaggi che nei nemici, anche se il team ha parlato anche di altre modifiche al gameplay ereditate dall'esperienza con The Last of Us Parte II. Aspettiamoci quindi altri miglioramenti e non solo a livello visivo.

L'annuncio di The Last of Us Parte I è stato ben accolto dai fan, tanto che l'edizione Firefly disponibile solo su PlayStaton Direct è già andata sold-out negli USA.

Fonte: Wccftech