The Last of Us Parte I è diretto da Shaun Escayg, il director di Marvel's Avengers

Il direttore creativo dell'annunciato remake di The Last of Us: Part 1 è colui che ha ricoperto lo stesso ruolo in Marvel's Avengers.

Shaun Escayg, che ha scritto e progettato il gioco degli Avengers dopo aver lasciato Naughty Dog, ha confermato nell'aprile 2021 di essersi riunito al suo ex studio.

Ora, dopo la rivelazione ufficiale del gioco al Summer Game Fest, Escayg ha confermato su Twitter di essere il direttore creativo del remake di TLOU.

"Sono orgoglioso del nostro team per l'incredibile lavoro svolto sul trailer del remake di The Last Of Us mostrato al #sgf2022", ha scritto Escayg.

"Questo gioco è stato la mia introduzione alla creazione di giochi e quindi occupa un posto molto speciale nei miei sentimenti. Sono onorato di essere il direttore creativo di questo remake!".

Altrove, Matthew Gallant, che ha lavorato all'originale The Last of Us come game designer e al suo sequel come lead systems designer, ha confermato di essere il game director del remake.

"Sono entusiasta di annunciare che ho assunto il ruolo di game director in The Last of Us Part I, lavorando al fianco di Shaun Escayg", ha scritto Gallant.

"Ero un designer alle prime armi quando ho lavorato all'originale quasi dieci anni fa, ed è stato un piacere rivisitare questo amato gioco".

Escayg è stato direttore creativo presso Naughty Dog tra il 2011 e il 2018, dove è stato cinematic animator dell'originale The Last of Us e game director per Uncharted: The Lost Legacy, prima di lasciare e unirsi a Crystal Dynamics per lavorare su Avengers.

Ha poi lasciato Crystal Dynamics nell'aprile 2021, circa otto mesi dopo l'uscita di Avengers, per tornare a Naughty Dog e lavorare al remake di The Last of Us.

Le prestazioni di Marvel's Avengers hanno sofferto in parte a causa di problemi tecnici presenti al lancio. Inoltre, la mancanza di contenuti successivi al lancio, compresi i ritardi delle espansioni previste e delle versioni next-gen del gioco, hanno contribuito a far diminuire il numero di giocatori.

Dopo la partenza di Escayg, il gioco ha continuato a soffrire di gravi problemi. A novembre, Square Enix e Crystal Dynamics hanno rimosso i potenziamenti XP a pagamento dal gioco, in seguito a una reazione dei fan alla loro introduzione.

Fonte: VGC.