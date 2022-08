The Last of Us Parte I: mostrato un piccolo confronto con l'originale da Naughty Dog

L'arrivo di The Last of Us Parte I ha generato qualche polemica, non tanto per la qualità della ricostruzione di uno dei capolavori di PlayStation 3, quanto per il prezzo. Certo, esiste chi lo critica a prescindere millantando qualità grafica peggiore dell'originale ma sappiamo tutti come funziona Internet.

The Last of Us Parte I è comunque importante visto che arriva anche su PC, un debutto decisamente importante anche se entrambi i capitoli sono stati disponibili a tempo limitato per il vecchio PlayStation Now. Nel frattempo Naughty Dog sta mostrando sempre più il nuovo lavoro e anche oggi è stato mostrato un piccolo scorcio, una sezione a cavallo confrontata con la versione originale, che ha sicuramente un altro impatto, soprattutto grazie al nuovo sistema di illuminazione.

Get ready to hit the dusty trail for a beautiful -- and dangerous -- journey across America in The Last of Us Part I!



Read more: https://t.co/kbnwKv1n5m pic.twitter.com/NoVvqUzSTp — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 4, 2022

Il livello di dettaglio è sicuramente più elevato nonostante il video risulti abbastanza compresso. Non mancano ovviamente i commenti polemici sotto il video ma come detto all'inizo, anche questo è Internet.