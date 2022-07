The Last of Us: Parte I è in pre-order su Amazon

Uno dei giochi più attesi di quest'anno è senza dubbio The Last of Us: Parte I, il remake del primo capitolo dell'amata serie targata Naughty Dog.

L'uscita del gioco su PlayStation 5 è in programma per il 2 settembre, ma già da ora è possibile effettuare il pre-order attraverso Amazon.

Come potete leggere nella descrizione del prodotto, The Last of Us: Parte I "è stato completamente adattato usando le ultime tecnologie PS5 di Naughty Dog, per migliorare ogni aspetto visivo. L'esperienza di gioco originale, pur rimasta fedele nella struttura, è stata arricchita con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisita".

Oltre a questo, il remake promette caricamenti veloci e il supporto per le feature del controller DualSense di PS5.

Al momento, The Last of Us: Parte I è in pre-order a 80,99€, ma se il prezzo dovesse calare pagherete il costo più basso.

Che ne pensate di The Last of Us: Parte I?