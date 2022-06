The Last of Us Parte I per PS5, l'analisi di Digital Foundry ne evidenzia i miglioramenti rispetto PS4 PRO

The Last of Us Parte I debutterà attualmente esclusivamente su PS5, ma in futuro il gioco arriverà anche su PC: sarà la prima opportunità per i giocatori PC di conoscere il titolo di Naughty Dog.

Attualmente The Last of Us è arrivato inizialmente su PS3, con The Last of Us Remastered che ha fatto il suo debutto su PS4 e The Last of Us Parte I ora è diretto su PS5. Il team di Digital Foundry ha molto materiale da confrontare, pertanto nella nuova analisi vengono confrontate queste versioni ed i miglioramenti sono sotto l'occhio di tutti.

Ovviamente questo è solo un confronto preliminare, perché dei materiali specifici arriveranno solo quando Sony fornirà il gioco completo e consentirà agli interessati di confrontare la nuova versione con quelle pubblicate in precedenza, ma anche nel video che potete vedere di seguito si notano facilmente differenze significative.

The Last of Us Parte I arriverà su PlayStation 5 dal 2 settembre, mentre su PC il gioco uscirà prossimamente.