The Last of Us Parte I sbarca oggi su PS5: Naughty Dog celebra il lancio e ringrazia i fan

Oggi, 2 settembre 2022, è il giorno di The Last of Us Parte I.

Finalmente l'attesissimo remake del primo The Last of Us è stato lanciato su PlayStation 5 e Naughty Dog ha deciso di celebrare l'uscita del titolo con dei messaggi su Twitter.

"The Last of Us Part I è ora disponibile in tutto il mondo! Grazie ai fan per il sostegno e l'entusiasmo, e grazie ai membri dello studio e ai nostri partner di SIE per il loro incredibile contributo!", si legge nel tweet di ND.

"Vivete un'avventura fantastica, resistete e sopravvivete".

Anche Neil Druckmann si è unito ai festeggiamenti per il lancio di The Last of Us Parte I:

"Che stiate vivendo il viaggio di Joel ed Ellie di nuovo o per la prima volta, grazie per l'incredibile supporto!".

The Last of Us Parte I è stato "costruito" per PS5 e presenta notevoli miglioramenti rispetto al titolo originale. ND ci ha parlato in modo approfondito delle modifiche apportate a combattimenti, grafica, animazioni e audio.

Il gioco è stato accolto in modo estremamente positivo dalla critica e i maggiori siti specializzati hanno premiato il titolo con voti molto alti. Attualmente la media voto su Metactitic è di 89. Se invece volete sapere cosa ne pensa Eurogamer.it di questo remake, potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Twitter 1 - Twitter 2.