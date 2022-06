The Last of Us Parte I: Naughty Dog pubblica un video confronto tra la versione originale e il remake per PS5

Dopo mesi di rumor e leak di ogni genere, Naughty Dog ha ufficializzato l'arrivo di The Last of Us Parte I su PS5 durante il Summer Game Fest.

Questo remake "ricostruito da zero per PS5" è quindi realtà e arriverà il 2 settembre 2022 su PlayStation 5. Stiamo parlando di modellazione dei personaggi e volti rifatti, ambienti ricreati e doppiaggio rinnovato per essere ancora più realistico. Ci sono anche promesse funzionalità relative al controller DualSense, audio 3D e esplorazione, effetti e combattimento complessivamente migliorati. Nove anni dopo l'uscita originale, The Last of Us cercherà quindi di raggiungere un nuovo pubblico.

Durante l'annuncio ufficiale di The Last of Us Parte I, sono state pubblicate immagini di confronto. Tuttavia, le differenze nell'inquadratura non rendono i miglioramenti così evidenti. Ecco perché recentemente Naughty Dog ha pubblicato su Twitter un video comparativo su Tess, in cui i miglioramenti di rendering e modellazione sono molto più visibili.

Annie @Wersching destroyed us with her performance as Tess. Love that we get to better show off her acting chops with Part I! https://t.co/gYbWE74C4Z — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 14, 2022

Il volto di Tess è senza dubbio molto più espressivo, con sopracciglia e una bocca che trasmettono molto di più lo stato d'animo del personaggio. Per quanto riguarda i contenuti, i giocatori troveranno il gioco base, l'espansione The Last of Us: Left Behind e alcuni bonus in-game a seconda dell'edizione scelta.

