The Last of Us Parte 1 acclamato dalla critica! Ecco le recensioni della stampa specializzata

L'embargo per le recensioni di The Last of Us Parte 1 è finalmente revocato e i primi punteggi sono molto promettenti. È difficile aspettarsi di meno da Naughty Dog quando si parla di uno dei giochi più caratteristici di tutti i tempi per PlayStation, eppure è sicuramente un piacere che questo remake onori l'amato originale.

Nel momento in cui stiamo scrivendo la notizia, il sito che aggrega tutte le recensioni assegna un 89 a The Last of Us Parte 1, per un totale di 89 recensioni. Tra queste, 85 sono più che positive, con alcune tra queste che assegnano un 100 al gioco. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcune di queste (e tra queste c'è anche la nostra assolutamente da non perdere!).

Vi ricordiamo che i fan saranno in grado di mettere le mani su The Last of Us Parte 1 su PC e PS5 il 2 settembre.