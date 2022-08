The Last of Us Parte 1 si avvicina e un nuovo trailer ce lo ricorda

PlayStation e Naughty Dog si stanno preparando al lancio di The Last of Us Parte 1 su PlayStation 5 e per l'occasione è stato pubblicato un nuovissimo trailer che ci mostra le varie feature del gioco di prossima uscita.

Come sappiamo, The Last of Us Parte 1 è stato completamente ricreato per sfruttare al massimo le potenzialità di PlayStation 5 tra cui il suo velocissimo SSD e le funzionalità di feedback aptico e trigger adattivi del DualSense. Abbiamo già potuto vedere da alcuni video confronto quanto la grafica abbia fatto un enorme balzo in avanti ed i fan non vedono l'ora di poter mettere le mani su questa nuova versione.

Il gioco avrà anche una nuova modalità foto ancora più evoluta che farà contenti i fan della fotografia virtuale. Oltre a questo ci sarà anche una modalità speedrun e una permadeath, per rendere le cose ancora più difficili. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer di lancio.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile dal 2 settembre su PlayStation 5. Presto arriverà anche la nostra recensione, dato che il gioco si trova già nella redazione di Eurogamer Italia.