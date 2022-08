The Last of Us Parte 1 in un video che mostra i banchi da lavoro del remake

Uno dei titoli più attesi di quest'anno è il remake di The Last of Us per PS5 e PC.

Naughty Dog ha promesso diverse novità per questo remake e ha iniziato a mostrare ai fan quello che possono aspettarsi.

Di recente, l'account Twitter di ND ha pubblicato un nuovo video in cui mostra come saranno i banchi da lavoro del titolo, dove Joel potrà modificare e potenziare le sue armi con componenti sparsi nel mondo di gioco.

La clip è accompagnata dal commento del game director Matthew Gallant: "nell'originale, il banco di lavoro era un menu dell'interfaccia utente, mentre in The Last of Us Part 1 avremo animazioni personalizzate, dove vedrete Joel modificare le varie parti dell'arma. Ogni banco da lavoro è stato integrato nei diversi ambienti di gioco".

"Abbiamo anche il feedback tattile per il controller", aggiunge Gallant. "Questo si sentirà anche nelle nuove animazioni del banco. Quando vedrete Joel smontare un pistola o montare una nuova parte sentirete un particolare feedback aptico."

The Last of Us Parte 1 sarà lanciato il 2 settembre su PS5, la versione PC arriverà più avanti.

