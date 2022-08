The Last of Us Parte 1 e una Boston tanto dettagliata in un nuovo video comparativo

Ci stiamo avvicinando sempre di più all'uscita di The Last of Us Parte 1 per PlayStation 5 e, come sempre in queste settimane, Naughty Dog ha concesso ai fan uno sguardo più approfondito sul remake del gioco uscito inizialmente per PlayStation 3.

Il titolo aveva già ottenuto una versione rimasterizzata per PlayStation 4, ma in questo caso il lavoro incredibile di Naughty Dog ha permesso al team di rifare praticamente ogni texture, in modo che la nuova versione potesse sfruttare pienamente le feature di PlayStation 5, tra SSD velocissimo e una vera grafica next-gen.

Il video che è stato pubblicato sia su YouTube che su Twitter è molto breve, dura 12 secondi, ma in questo frangente possiamo dare uno sguardo ai dettagliatissimi dock di Boston che portano il gioco ad un livello incredibile di realismo. Le luci, le ombre ed i modelli delle texture hanno subito un upgrade tangibile in questi pochi fotogrammi messi a disposizione dal team di sviluppo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile il 2 settembre su PlayStation 5. Recentemente il team ha mostrato anche come è stata gestita la sessione di motion capture con gli attori che danno vita a Joel ed Ellie.