The Last of Us Parte 1 protagonista di un nuovo video comparativo ufficiale

Naughty Dog ha pubblicato pochi minuti fa un nuovo video che mette a confronto The Last of Us di PlayStation 4 con The Last of Us Parte 1 in arrivo per PlayStation 5.

In questa breve clip possiamo notare la sequenza in cui una fattoria ha preso fuoco. Il video si concentra quindi sulle versioni del fuoco e delle fiamme che emergono da questa struttura, più brillanti e definite rispetto la controparte originale.

Come possiamo vedere tutte le texture sia dell'ambientazione che dei personaggi sono state rifatte sfruttando appieno le funzionalità della console next-gen che promette grafica più dettagliata e caricamenti veloci grazie al suo SSD. Di seguito potete dare uno sguardo alla clip per farvi un'idea della nuova versione.

Check out the comparison clips in 4K here: https://t.co/ZcqWOEPTCl — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 11, 2022

Recentemente Naughty Dog ha pubblicato un altro video che si focalizza invece sui banchi da lavoro anch'essi migliorati.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarò disponibile dal 2 settembre si PlayStation 5.

