The Last of Us Parte II ha superato quota 10 milioni di copie vendute

Il futuro del franchise di The Last of Us sembra roseo, dato che Naughty Dog ha annunciato oggi che The Last of Us Part 2 ha superato i 10 milioni di copie vendute.

Il co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann, che è stato anche co-creatore di The Last of Us Part 2, è salito sul palco del Summer Game Fest per annunciare l'impressionante traguardo. Druckmann ha anche suggerito che il successo ha permesso allo studio di intraprendere più progetti che mai.

"Questo tipo di supporto, questo tipo di successo, ci rende molto grati ai nostri fan. Ci ha permesso di crescere come studio e ora possiamo occuparci di più progetti, più di quanti ne abbiamo mai avuti contemporaneamente", ha dichiarato Druckmann.

Naturalmente, alcuni di questi progetti erano già noti e di molti si è parlato anche oggi. Prima della presentazione al Summer Game Fest, è trapelato il remake del titolo originale di The Last of Us, intitolato The Last of Us Part I, prima di essere confermato da Druckmann sul palco per un'uscita a settembre. Inoltre, Druckmann ha annunciato che la modalità multigiocatore che Naughty Dog ha scorporato da The Last of Us Part 2 è diventata un gioco multigiocatore standalone di dimensioni tali da rivaleggiare con i più grandi titoli single-player di Naughty Dog. Dovremmo aspettarci di sentire di più sulla versione multiplayer di The Last of Us il prossimo anno.

Altrove, Druckmann ha confermato che l'adattamento HBO di The Last of Us, con Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, terminerà le riprese molto presto e che i doppiatori originali di Joel ed Ellie, Troy Baker e Ashley Johnson, appariranno nello show in qualche veste.

Fonte: Gamespot.