The Last of Us Parte II, la modalità multiplayer nei primi dettagli condivisi da Naughty Dog

Neil Druckmann è apparso alla vetrina del Summer Game Fest per fornire un aggiornamento sul progetto multiplayer standalone di The Last of Us Parte II su cui lo studio sta lavorando da molto, molto tempo ormai.

Non ci sono notizie reali su quanto lontano sia arrivato il gioco nello sviluppo, ma Druckmann ha fornito un suggerimento sulla portata del gioco e su ciò che Naughty Dog sta cercando di ottenere con questo progetto. Per l'occasione è stata pubblicata anche una interessante concept art.

Druckmann ha descritto il gioco multiplayer standalone di The Last of Us come grande, se non più grande del famoso gioco per giocatore singolo dello studio. Il gioco avrà una modalità storia significativa su cui i giocatori possono lavorare, oltre a un cast di personaggi nuovo di zecca.

Per adesso non c'è una data di uscita specifica. Non ci resta che attendere nuovi dettagli sallo studio.