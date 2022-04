The Last of Us Remake si avvicina? Naughty Dog lavora a un 'remake non ancora annunciato'

Un quality assurance tester di Naughty Dog ha elencato un "progetto remake non annunciato" sul suo profilo LinkedIn.

Secondo il suo curriculum online, Corey Hong lavora presso lo studio di Santa Monica, in California, dal 2019, ed è stato un addetto al controllo qualità su The Last of Us Part 2, Uncharted Legacy of Thieves Collection e due progetti non annunciati, uno è un remake e l'altro un titolo multiplayer.

Bloomberg ha riferito per la prima volta lo scorso aprile che un remake di The Last of Us è in sviluppo per PS5.

Secondo quanto riferito, lo sviluppo del remake è guidato da Naughty Dog, che si dice abbia preso in carico il progetto dopo il completamento di The Last of Us Part 2, che è stato lanciato a giugno 2020.

Di recente è stato affermato che il remake di The Last of Us potrebbe essere lanciato su PS5 nella seconda metà del 2022 e alcune fonti sostengono che il gioco è vicino al completamento.

Durante la conferenza al CES 2022 di Sony a gennaio, il co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann ha affermato che lo studio "non vede l'ora di condividere" con i fan "i molteplici progetti" su cui sta lavorando.

Naughty Dog sta assumendo da tempo per il suo "primo gioco multiplayer", che potrebbe essere la modalità online di The Last of Us Part 2.

E a gennaio, l'affidabile insider Tom Henderson ha affermato che lo studio sta lavorando anche a The Last of Us Part 2 Director's Cut.

