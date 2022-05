The Last of Us Remake per PS5 piacerebbe ai giocatori? Spunta un sondaggio

In questi mesi si è parlato molto di un eventuale remake di The Last of Us per PlayStation 5. Recentemente, il curriculum di Corey Hong, che lavora presso lo studio di Santa Monica, ha dichiarato di essere stato un addetto al controllo qualità oltre che su alcuni progetti conosciuti dai giocatori, anche su due giochi non ancora annunciati. Uno si tratterebbe di un remake, mentre l'altro di un titolo multiplayer.

Ora, attraverso Reddit un sondaggio mostra quanti giocatori sarebbero interessati ad un eventuale remake di questo tipo. Alla domanda "Cosa ne pensate delle voci riguardanti un remake di The Last of Us?" il sondaggio che ha raccolto 398 voti si schiera a favore di questo ipotetico remake.

209 utenti infatti hanno votato a favore del remake, mentre 189 hanno votato contro. A dire la verità questo sondaggio, che non ha nulla di ufficiale, mostra che il divario non è poi così tanto marcato, come potete vedere qui di seguito.

Ad ogni modo non ci resta che aspettare notizie da Naughty Dog sull'esistenza o meno di questo remake.