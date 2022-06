The Last of Us Remake uscirà a settembre su PlayStation e PC?

La notizia di un remake dell'originale The Last of Us in sviluppo presso Naughty Dog è emersa per la prima volta più di un anno fa, e ultimamente sembra sempre più probabile che il gioco possa essere lanciato prima del previsto. Quest'anno, l'insider Tom Henderson ha suggerito che il remake uscirà nella seconda metà del 2022 e, più di recente, il giornalista Jeff Grubb ha affermato che arriverà per le vacanze natalizie del 2022.

Ora, però, sembra che il gioco uscirà prima delle festività natalizie, secondo l'insider The Snitch. Forse non è un nome di cui si sente parlare molto, ma negli ultimi giorni ha fatto trapelare non solo informazioni su Overdose di Hideo Kojima e Final Fantasy 16, ma anche l'intera scaletta della recente presentazione State of Play prima che andasse in onda.

Più di recente, The Snitch ha pubblicato un tweet che recita semplicemente "PART 1 - 02.09.2022". Questo, ovviamente, non nomina esplicitamente The Last of Us, ma date le convenzioni di denominazione della serie, potrebbe potenzialmente riferirsi a un remake del gioco originale, che dovrebbe uscire il 2 settembre. Le emoji incluse nel tweet suggeriscono anche che si tratterà di un lancio simultaneo per PlayStation e PC, il che sarebbe la prima volta per un gioco di questa portata pubblicato da Sony.

PART 1 - 02.09.2022

🎮/💻 — The Snitch (@insider_wtf) June 8, 2022

È interessante notare che l'esistenza di un remake di The Last of Us è stata accennata più volte dagli insider. Un annuncio di lavoro di PlayStation ha suggerito il remake, mentre il profilo LinkedIn di un tester QA di Naughty Dog ha parlato di un remake non ancora annunciato. Anche un altro sviluppatore di Sony ha potenzialmente suggerito che il gioco potrebbe uscire quest'anno.

Naturalmente, c'è la possibilità che questa particolare fuga di notizie si riferisca a qualcosa che non è The Last of Us: per esempio, alcuni hanno ipotizzato che potrebbe riferirsi alla prima uscita episodica del già citato titolo horror Overdose di Hideo Kojima.

In ogni caso, c'è una buona probabilità che qualcosa venga svelata nei prossimi giorni.

Fonte: Gamingbolt.