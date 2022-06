The Last of Us, la serie TV in una nuova clip e uno sguardo più da vicino ad Ellie e Joel

Una nuova foto è trapelata dal set di The Last of Us e ci offre uno sguardo da vicino ai nostri due eroi principali, Ellie e Joel.

Nell'immagine, Pedro Pascal e Bella Ramsey possono essere visti condividere un dolce momento padre-fiaglia tra una ripresa e l'altra. HBO ha condiviso la prima foto ufficiale della coppia a settembre, che mostra Ellie e Joel che guardano un relitto aereo in cima a una collina, anche se non siamo in grado di vedere i loro volti. La nuova foto trapelata ci dà uno sguardo all'abbigliamento del personaggio, che è una replica perfetta degli abiti dei due personaggi nel gioco.

Non solo, ma è stato anche condiviso un video dal set che mostra Ellie e Joel che camminano attraverso una scena distopica di tende mediche apparentemente abbandonate.

I want to live in this photo 🫠



📸 jaimep007 #thelastofus pic.twitter.com/hJV87KSb4z — The Last of Us HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) June 8, 2022

🥹pic.twitter.com/T0SUdNvQj1 — The Last of Us HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) June 8, 2022

The Last of Us è la prima serie TV della HBO basata su un videogioco. Le riprese si sono concluse questo mese in Canada, dopo 13 mesi di riprese iniziate nell'aprile del 2021 e che hanno trasformato Calgary, Alberta, in un incubo distopico. La serie TV non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare il prossimo anno.

