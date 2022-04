The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 in esecuzione su Nintendo Switch Pro? Parla Digital Foundry

Breath of the Wild ha inaugurato non solo un nuovo capitolo per The Legend of Zelda, ma per Nintendo nel suo insieme. Ricordiamo che il gioco è stato lanciato su Wii U e Nintendo Switch e gli analisti recentemente affermano che con il suo sequel potrebbe accadere lo stesso.

Come si è arrivati a questa ipotesi? Richard Leadbetter, John Linneman e Alex Battaglia di Digital Foundry hanno analizzato il trailer di Breath of the Wild 2, osservandone l'anti-aliasing, la distanza di visualizzazione, il rendering e altro, portando a dubitare che sia effettivamente in esecuzione in modo nativo su Nintendo Switch.

Battaglia ha sottolineato che la telecamera nel trailer ha un anti-alias quasi perfetto, cosa che il titolo originale non aveva. Ciò ha portato alla conclusione che il gioco non era in esecuzione su Nintendo Switch: potrebbe quindi trattarsi del tanto rumoreggiato Nintendo Switch Pro?

Se si tratta di una nuova console utilizzata per il trailer, Nintendo deve ancora annunciarla, ma è possibile che il sequel di Breath of the Wild 2 sarà un titolo cross-gen proprio come ha fatto il gioco originale. L'ipotesi di Digital Foundry quindi è questa.

Sappiamo che Nintendo non lascia trapelare nulla dai suoi annunci, perciò non ci resta che attendere un eventuale reveal di questa tanto chiacchierata console.

Fonte: Games Radar