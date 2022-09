The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 avrà finalmente un nome vero al prossimo Nintendo Direct per Jeff Grubb

Quando Jeff Grubb parla non lo fa mai a caso e per i fan Nintendo, potrebbe aver rivelato qualcosa di veramente importante. Secondo l'ex giornalista, ora insider, il nuovo Direct sarebbe molto vicino e soprattutto, verrà svelato il nome ufficiale di quello che abitualmente chiamiamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Durante il suo podcast The Nintendo Shack, Grubb ha regalato al pubblico diverse informazioni e se nel frattempo ha anche dichiarato che arriveranno Metroid Prime Remastered e i porting di The Legend of Zelda: The Wind Waker e Twilight Princess, l'attenzione non può che essere andata verso il sequel di Breath of the Wild.

Non abbiamo nulla di ufficiale, sia chiaro ma le parole di Grubb si sommano ad altri rumor che vorrebbero il nuovo Nintendo Direct tra il 12 e il 19 settembre, per cui non dovrebbe mancare molto. Finalmente, potremmo smettere di dire e scrivere "The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2".