The Legend of Zelda Ocarina of Time incontra Junji ito nei terrificanti disegni di un artista

The Legend of Zelda è una delle saghe più importanti dei videogiochi, che ha una storia affascinante piena di segreti, elementi magici e mostri. Tra questi, The Legend of Zelda Ocarina of Time è uno dei titoli più amati.

Sebbene i nemici di Ocarina of Time vadano dai ragni agli umanoidi da incubo, la verità è che la serie ha sempre ammorbidito i suoi design grazie al suo approccio giovanile. In altre parole: non sono mai stati rappresentati come mostri che cercano di spaventarci. Ma come sarebbe un gioco horror di Zelda? Ebbene, l'artista Andrés Rios se l'è chiesto e ha reimmaginato alcuni dei personaggi di Ocarina of Time in mostri che avrebbero tolto il sonno ai giocatori di vecchia data.

Non sono solo design, ma troviamo modelli 3D di alta qualità. Potremmo dire che questi mostri sembrano presi dai peggiori incubi di Junji Ito. La cosa particolare dei design dell'artista è che non cambia il concetto di nemici . Gli conferisce semplicemente un trattamento più realistico incentrato sul terrore, senza dimenticare gli elementi tipici di questa estetica.

Senza dubbio, questo ci mostra che i nemici di Zelda Ocarina of Time sono i più terrificanti della saga o almeno nelle fan art!

