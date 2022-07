The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Unreal Engine 5 è il bellissimo lavoro di un fan

A dicembre dello scorso anno, abbiamo condiviso un video del remake di un fan di The Legenda of Zelda: Ocarina of Time in Unreal Engine 5. Creato da RwanLink, quel video mostrava come avrebbe potuto essere una versione moderna di questo classico gioco di Zelda. E ora qualche giorno fa, l'artista ha pubblicato un video nuovo di zecca.

RwanLink ha deciso di concentrarsi questa volta su Zora's Domain. L'artista ha lavorato a questo video per 1200 ore negli ultimi quattro mesi e mezzo. Inoltre, sembra che abbia utilizzato un modello 3D personalizzato per Link.

Il seguente video presenta 19 minuti di sequenze cinematografiche e nei restanti minuti che lo compongono, possiamo dare uno sguardo ad alcuni filmati di gioco dove vediamo Link vagare per il mondo. RwanLink ha affermato di non aver avuto il tempo di ottimizzare queste scene di gioco e, in quanto tali, le prestazioni non sono così buone. Stiamo parlando di meno di 30fps su una NVIDIA GeForce RTX 3080Ti. Tuttavia, è un bel video che sicuramente i fan di Zelda apprezzeranno.

Senza dubbio si tratta di un incredibile lavoro per essere il video di un fan, non trovate anche voi?

