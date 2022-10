The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha una bellissima statua di Link per pubblicizzare il gioco

A Tokyo in Giappone è in corso un evento chiamato Nintendo Live 2022, ed in questa occasione ovviamente l’azienda nipponica vuole pubblicizzare quanto il più possibile il suo prossimo titolo di punta: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E lo fa in grande, mostrando al pubblico una meravigliosa statua del protagonista del gioco Link che possiamo ammirare tramite gli scatti dell’utente Twitter Genki.

La statua ritrae Link in una posa plastica, aggiornato alla versione che vedremo nel prossimo capitolo della saga. Infatti il nostro eroe indossa una veste pesante con protezioni di cuoio corredata di cinghie dello stesso materiale, con pantaloni semplici e stivali da viaggio. Sulle sue spalle c’è un mantello scuro con rifiniture bianche, con la Spada Suprema appoggiata alla sua schiena ed una faretra per le frecce sulla destra.

Tuttavia l’elemento messo maggiormente in mostra dalla posa della stupenda statua è sicuramente il braccio prostetico che va sostituire quello che una forma di oscurità farà perdere a Link. Questo braccio sarà dotato di vari poteri già mostrati nei passati trailer.

