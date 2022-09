The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo chiarisce il significato del titolo

Wild, il cui nome sarà The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, e la domanda che i fan si sono posti è stata: a cosa fa riferimento Tears?

In inglese infatti la parola ha molteplici significati, che va da “lacrima” a “strappare” a “fare un buco” eccetera. Ieri la casa nipponica ha chiarito il significato del titolo del gioco, che fa riferimento alle lacrime, quindi si può parlare "Lacrime del regno" come traduzione corretta. Un titolo parecchio drammatico che speriamo nasconda una storia all'altezza del suo predecessore.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verrà rilasciato, ovviamente, per Nintendo Switch a maggio 2023. Voi cosa ne pensate del seguito di Breath of the Wild? Lo state aspettando con ansia?

