The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potrebbe aver svelato il numero dei dungeon nel recente trailer

L'ultimo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che è il nome ufficiale del sequel di Breath of the Wild, potrebbe aver fatto un'allusione al numero di dungeon che appariranno nel gioco.

Sin dall'inizio della serie, i dungeon sono stati un punto fermo di The Legend of Zelda. Sebbene Breath of the Wild abbia affrontato questi luoghi in modo un po' diverso, sembra che Tears of the Kingdom possa presentare più dungeon rispetto al gioco precedente.

Nei momenti iniziali del nuovo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, vengono mostrate alcune iscrizioni su quello che sembra essere un muro. Alcuni di questi disegni ricordano personaggi come Zelda e Link, mentre altri sono legati a volti misteriosi che non conosciamo ancora.

A circa 30 secondi, vediamo un personaggio circondato da sette oggetti in totale. Questi oggetti sembrano assomigliare a delle lacrime, da cui potrebbe derivare il nome di Tears of the Kingdom. Tuttavia, sembra anche possibile che queste "lacrime" siano associate a sette diversi dungeon.

Il motivo per cui si ritiene che queste lacrime possano indicare il numero di dungeon in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è che oggetti di questo tipo nei precedenti giochi di Zelda sono spesso legati a determinati dungeon. Ad esempio, in The Legend of Zelda: Ocarina of Time, i giocatori dovevano raccogliere sei medaglioni prima di affrontare il boss finale. Per la maggior parte, questi medaglioni venivano sbloccati solo completando dungeon o templi specifici. Presumibilmente, se queste lacrime sono di natura simile in Tears of the Kingdom, potrebbe significare che ognuno degli oggetti visti su questo muro nel trailer potrebbe essere associato ai dungeon del gioco. Per ora è solo una teoria, ma avrebbe senso alla luce di quanto abbiamo visto nei precedenti titoli di Zelda.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriverà l'anno prossimo, il 12 maggio 2023, e sarà un'esclusiva Switch.

Fonte: Comicbook.