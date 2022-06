The Legend of Zelda: The Wind Waker in origine vedeva Link suonare il theremin

The Legend of Zelda: The Wind Waker, uno dei più celebri giochi di Zelda, originariamente prevedeva un theremin, invece della bacchetta del vento.

La notizia arriva da Did You Know Gaming?, un canale YouTube specializzato nella conoscenza dei giochi. Secondo un numero tradotto della rivista Nintendo Dream, Eiji Aounuma, il produttore principale di Zelda, inizialmente voleva un theremin. Avrebbe fatto usare ai giocatori ciascuno degli stick analogici per muovere le mani di Link e manipolare lo strumento.

Il motivo per cui sarebbe stato presentato era a causa di un film, uscito in Giappone all'epoca, sul creatore dello strumento, Leon Theremin. Shigeru Miyamoto, tuttavia, non era innamorato dell'idea. Apparentemente, era critico nei confronti dello schema di controllo che ne regolava l'uso. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video dove spiega questo particolare retroscena.

Sempre durante questo video è stato rivelato che inizialmente Miyamoto era "imbarazzato" per lo stile grafico del gioco.

