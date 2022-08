The Legend of Zelda Wind Waker HD e Twilight Princess HD per Switch annunciati nel Nintendo Direct di settembre?

Partiamo da un presupposto: Nintendo non ha ancora confermato ufficialmente che esistono, ma negli ultimi mesi ci sono state molte voci secondo cui sia The Legend of Zelda: Wind Waker che The Legend of Zelda: Twilight Princess avranno remaster HD per Switch.

Ora, nuove informazioni assicurano che l'annuncio di questi progetti sia più vicino di quanto pensiamo, dal momento che potrebbero essere annunciati a settembre in un presunto Nintendo Direct che la società avrebbe pianificato per le prossime settimane.

Ad affermare ciò è il giornalista e insider Jeff Grubb attraverso il suo ultimo podcast. Grubb ha dichiarato che questi due giochi saranno annunciati al prossimo Nintendo Direct, evento che non è stato nemmeno confermato ufficialmente dalla compagnia, ma che si dovrebbe svolgere a settembre. Quello su cui Grubb non ha commentato è la sua possibile data di uscita, anche se forse potrebbero colmare il vuoto lasciato da The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 dopo il suo rinvio alla primavera del 2023.

Ovviamente si tratta di rumor e lo ripetiamo ancora una volta: Nintendo non ha ancora annunciato ufficialmente un evento per settembre, quindi prendete queste affermazioni con cautela.

Fonte: GamingBolt