The Legend of Zelda: Wind Waker e Twilight Princess per Nintendo Switch? Jeff Grubb dice la sua

Di recente è circolata una voce secondo cui The Legend of Zelda: The Wind Waker e The Legend of Zelda: Twilight Princess potrebbero arrivare su Nintendo Switch come versioni rimasterizzate.

La fonte di questa voce è il giornalista di GamesBeat Jeff Grubb, che ha risposto alla domanda di uno spettatore in un video di YouTube. Grubb ha espresso fiducia nel fatto che Nintendo potrebbe lanciare i due giochi come pacchetto doppio per Switch.

"Vogliono avere una cosa di Zelda ogni anno, si sono aggrappati a questo, perché non dovrebbero pubblicarlo quest'anno, e se non pubblicano questo o qualche altra cosa di Zelda quest'anno invece di aspettare solo Breath of the Wild 2 non li capirò".

Il giornalista pensa che "questo gioco, per quanto fosse uno scherzo nel video di Mega64, in realtà uscirà ad ottobre". A novembre, stima, potrebbe essere lanciata una versione rimasterizzata di Metroid Prime e a dicembre potrebbe arrivare Advance Wars 1 + 2.

Ovviamente stiamo parlando di semplici rumor, pertanto prendete questa notizia con le pinze.

Fonte: NintendoLife