The Lord of the Rings: Gollum è stato posticipato di qualche mese

Un altro titolo si aggiunge alla lunga lista dei posticipi. Cyberpunk 2077 e Battlefield 2042 devono aver insegnato molto ed è per questo che nessuno sembra voler più rischiare un'ecatombe sui social e sui forum, a rischio di rovinare la reputazione.

Daedalic Entertainment ha annunciato che The Lord of the Rings: Gollum verrà posticipato di qualche mese rispetto la data d'uscita prevista (1° settembre). Il problema è che non sappiamo la nuova. Questo è il messaggio del team di sviluppo:

An important message. pic.twitter.com/s2UvhPfILF — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) July 25, 2022

"Daedalic Entertainment e NACON desiderano ringraziare tutti i giocatori per la loro pazienza e supporto finora. Negli ultimi anni, il team ha lavorato duramente per condividere la nostra visione di una storia straordinaria, ambientata in un mondo mozzafiato, pieno di magia e meraviglia. Ci dedichiamo a soddisfare le aspettative della nostra community e a scoprire la storia non raccontata di Gollum in un modo che onori la visione di J.R.R. Tolkien."

"Detto questo, per offrire la migliore esperienza possibile, abbiamo deciso di posticipare di qualche mese l'uscita di The Lord of the Rings: Gollum. Annunceremo la nuova d'uscita nel prossimo futuro. Daedalic e NACON sono grati per la loro appassionata community e saranno felici di condividere presto questa avventura con loro."

Fonte: GamingBolt