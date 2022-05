The Lord of the Rings: Gollum ha una data di uscita!

Tramite un comunicato stampa, Daedalic Entertainment e NACON sono felici di rivelare finalmente la data di uscita dell'avventura stealth narrativa The Lord of the Rings: Gollum. La versione di Daedalic di uno dei personaggi più iconici della storia fantasy arriva su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S il 1° settembre 2022. La versione per Nintendo Switch è prevista per la fine dell'anno.

The Lord of the Rings Gollum è basato sulla leggendaria trilogia di libri de Il Signore degli Anelli di JRR Tolkien e racconta le esperienze di Gollum da dietro le quinte nei primi capitoli de La Compagnia dell'Anello.

Dopo aver perso il suo prezioso anello a favore di Bilbo Baggins, Gollum decide di lasciare le Montagne Nebbiose e intraprendere un viaggio pericoloso che lo porta dai sotterranei di Barad-dûr al regno degli Elfi Silvani a Bosco Atro. Per sopravvivere ai pericoli del suo viaggio attraverso la Terra di Mezzo, Gollum deve intrufolarsi, arrampicarsi e usare tutta la sua astuzia.

Il protagonista avrà anche a che fare con la sua altra parte, ovvero Sméagol. Spetta ai giocatori se vogliono che Gollum abbia il sopravvento quando si tratta di prendere decisioni importanti, o se preferiscono lasciare che Sméagol prenda il comando. Gollum incontrerà anche personaggi famosi dei libri e alcuni volti nuovi.