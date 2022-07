The Lord of the Rings: Gollum mostrato finalmente con un gameplay al Nacon Connect 2022

Era atteso e adesso abbiamo il gameplay di The Lord of the Rings: Gollum, l'atteso titolo legato a stretto contatto con la saga de Il Signore degli Anelli. Visto il protagonista, il feeling sarà totalmente diverso rispetto a tutte le opere rilasciate finora come L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra.

Forte enfasi sullo stealth e soprattutto sul platforming, con ambientazioni davvero mozzafiato. Questa la sinossi:

"Vivi la storia mai raccontata in The Lord of the Rings: Gollum, un gioco di ruolo d'azione in cui il nostro contorto protagonista è alla ricerca dell'unica cosa preziosa per lui. Dilaniato dalla sua psiche, i giocatori dovranno gestire sia Sméagol che Gollum in un viaggio che lo porterà attraverso luoghi famosi, rivelando di più sul suo passato come schiavo sotto la Torre Nera mentre interagisce con i personaggi iconici della serie."